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Москва, 26.07.2018

СМИ: Путин и Трамп договорились по Косово

«Expert Online» 2018

Лидеры России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - согласовали свои позиции по вопросу ситуации в Косово, сообщает Gazeta Express со ссылкой на дипломатический источник. Эта тема обсуждалась в ходе российско-американского саммита в Хельсинки.

По сведениям источника, администрация Трампа согласилась с тем, что косовские власти должны предоставить часть своей территории, а точнее, северные регионы Сербии, а Белград в свою очередь должна признать Косово.

Отмечается, что нынешняя политика США в отношении Косово обусловлена тем, что после отставки бывшего советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера его место занял Джон Болтон, который, по данным издания, известен своими антикосовскими взглядами еще с того времени, когда был послом США в ООН.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопрос о непризнанном государстве Косово сербский народ будет решать на референдуме.

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