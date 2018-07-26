«Надоевшая манипуляция»: в России ответили на «Крымскую декларацию» США

Владислав Ганжара – депутат Госсовета Крыма – ответил на декларацию американского Госдепа о статусе полуострова.

По его словам, жители Крыма сделали «осознанный» выбор ещё четыре года назад, передаёт RT.

При этом он подчеркнул, что конечно, все эти манипуляции относительно принадлежности полуострова, на самом деле уже надоели.

«Подобная риторика звучит не первый год, но при этом Крым окончательно интегрирован в состав Российской Федерации», – резюмировал Ганжара, напомнив, что существует разница между декларациями и официальными заявлениями, а также отметив, что крымский вопрос «в принципе» уже не звучит.

В свою очередь в посольстве РФ в США также заявили, что «ничего нового» от Помпео не услышали.

«С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что 25 июля Госдеп США опубликовал декларацию о непризнании воссоединения Крыма и России.

Документ, который официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав РФ, был опубликован за подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

Позже, выступая перед членами комитета по иностранным делам и комитета по делам банков сената США, госсекретарь заявил: «Санкции против России не будут ослаблены до тех пор, пока полуостров не окажется под юрисдикцией Украины».

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.