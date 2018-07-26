Озвучена зарплата главного тренера сборной России по футболу

Стало известно, сколько главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов будет получать по новому контракту с национальной командой.

Согласно информации журналиста Нобеля Арустамяна, ежегодная зарплата рулевого российской сборной составит 3 млн евро в год с учётом бонусов, передаёт сайт газеты «Советский спорт».

При этом отмечается, что соглашение Черчесова с главной футбольной командой страны рассчитано на два года. Оно автоматически будет продлено на аналогичной срок, если наша сборная выйдет в финальную стадию Евро-2020.

Напомним, 54-летний Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда на домашнем ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала турнира, где лишь в серии послематчевых пенальти уступила будущему финалисту первенства Хорватии.

Ранее стало известно, что РФС на своём исполкоме признал успешным результат сборной России на прошедшем чемпионате мира.