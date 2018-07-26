Путин выступил на саммите БРИКС

Глава российского государства Владимир Путин выступил на заседании БРИКС в расширенном составе, которое проходит в Деловом центре Йоханнесбурга.

По его словам, РФ настроена на рост объёма торговли со странами объединения, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что по итогам 2017 года товарооборот нашей страны с другими участниками БРИКС вырос почти на 30%, превысив 102 млрд долл.

«И мы настроены делать всё возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС», – сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что РФ уделяет приоритетное внимание вопросам, связанным с установлением прямых контактов между предпринимателями стран объединения.

«Приветствуем выдвинутые деловым советом БРИКС новые инициативы, в частности, в сфере электронной торговли, малого и среднего предпринимательства, а также предложение об упрощении административных барьеров в целях стимулирования торговых обменов», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР выступят 26 июля на саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге.

Ожидалось, что Путин расскажет своим коллегам о сирийском урегулировании, ситуации на Украине и экономическом сотрудничестве. Кроме того, российский лидер может раскрыть некоторые детали переговоров со своим коллегой из США Дональдом Трампом.