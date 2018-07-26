Трамп заставил Европу покупать американский газ за торговое перемирие

В среду в Вашингтоне прошли переговоры руководителей Америки и Европы. Жан-Клод Юнкер возвращается домой почти победителем, который принес европейцам оливковую ветвь мира. Слово «почти», потому что с Дональдом Трампом ни в чем нельзя быть уверенным и он в любой момент может изменить принятое решение. И едва ли торговые отношения между США и ЕС станут исключением.

Президент Трамп провозгласил наступление «новой фазы» в отношениях с объединенной Европой. В совместном заявлении по итогам переговоров также говорится, что США и ЕС продолжат переговоры по полному устранению каких бы то ни было тарифов и пошлин во взаимной торговле промышленными товарами, объем которой насчитывает триллион долларов. Кроме этого, стороны договорились работать совместно над реформированием ВТО, а также намерены углубить сотрудничество в энергетической сфере. Последний пункт является несомненной победой Дональда Трампа, потому что означает, что Европа будет покупать много американского сжиженного газа (LNG), для чего на континенте будут строиться терминалы. В Германии, кстати, как раз объявлено о строительстве такого терминала для американского LNG.

Европа пообещала увеличить закупки американской сои и пересмотреть тарифы на медицинское оборудование. Кроме этого, стороны договорились уменьшить тарифы на промышленные товары. В идеале они видят нулевые тарифы, нулевые субсидии на промышленные товары и нулевые преграды. Дальнейшие переговоры будет вести специально созданная для этого двусторонняя рабочая группа.

«Это (новые отношения) откроют рынки для фермеров и рабочих, увеличат инвестиции и приведут к большему процветанию и в США, и в Евросоюзе,- с энтузиазмом заявил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Жаном-Клодом Юнкером.- Если мы будем работать вместе, то сможем сделать нашу планету лучше, сделать ее более процветающей и безопасной».

Переговоры в Белом доме еще нельзя назвать миром. Скорее, это перемирие и разрядка в отношениях, которые в последнее время резко обострились из-за объявления американской стороной тарифов почти на всю ввозимую в США сталь и алюминий, включая европейские. Брюссель ответил вводом тарифов на американские товары на 3,3 млрд долларов. Перед поездкой в Вашингтон Еврокомиссия подготовила список американских товаров, на которые в случае провала встречи предполагалось ввести тарифы в размере 20 млрд долларов.

В задачу Юнкера входило уговорить Трампа не только пересмотреть тарифы на сталь и алюминий, но и не вводить тарифы на европейские автомобили.

Встреча между Трампом и Юнкером продлилась 3,5 часа. Президент Еврокомиссии назвал ее очень конструктивной и успешной. Трамп, по его словам, пообещал разобраться с тарифами на сталь и алюминий и не вводить тарифы на автомобили, пока между США и ЕС будут идти переговоры. Кстати, Дональд Трамп приятно удивил Жана-Клода Юнкера. Глава ЕК теперь говорит, что с американским лидером можно разговаривать и договариваться.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, тоже летавшая в Вашингтон, назвала прогресс в отношениях между Америкой и Европой «переворачиванием страницы» во взаимных отношениях.

Реакция в ЕС однако оказалась менее восторженной. Так, Мариетже Шааке, европарламентарий от Голландии, считает переговоры провальными, потому что Юнкеру не удалось получить от Трампа обещания отменить «несправедливые» тарифы на сталь и алюминий.

Обращает на себя внимание и некоторое расхождение между тем, что говорилось на пресс-конференции, прошедшей в Розовом саду Белого дома, и текстом декларации. Так, в тексте нет прозвучавшего на пресс-конференции обещания не вводить новые тарифы.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, о чем конкретно договорились стороны в Вашингтоне, представитель ЕС ответил, что американцы не будут вводить новых тарифов на европейские автомобили и запчасти. Что же касается существующих тарифов, то они, по мнению ЕК, останутся.

Министерство торговли США сейчас прорабатывает вопрос введения тарифов на иномарки из всех стран на том основании, что они представляют угрозу национальной безопасности.

Любопытно, что утром в среду, накануне встречи с Юнкером, Дональд Трамп жестко раскритиковал в Twitter «слабых политиков», которые, в свою очередь, критикуют его тарифную политику в области торговли.

Встреча в Белом доме в очередной раз показала, что к словам американского президента следует относиться очень осторожно. Хотя бы потому, что всего лишь за сутки до переговоров он написал в Twitter, что лучше тарифов, по его мнению, ничего нет.