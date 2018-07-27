Джулиану Ассанжу придется покинуть эквадорское посольство в Лондоне

Эквадора Ленин Морено подтвердил, что эквадорский МИД общался с Форин Офисом о судьбе Джулиана Ассанжа, известного на весь мир активиста, который вот уже более пяти лет безвылазно скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании. О судьбе основателя Wikileaks заставила вспомнить статья в последнем номере лондонской Sunday Times, в которой сообщалось о контактах высокопоставленных чиновников Эквадора и Соединенного Королевства о судьбе 47-летнего Джулиана Ассанжа, обвиняемого в Швеции в изнасиловании двух женщин. Обсуждение касалось вопроса того, как Ассанж может покинуть эквадорское посольство, расположенное в фешенебельном столичном районе Найтсбридж.

Президент Морено, который сейчас находится в Испании и который считает Ассанжа «вечной проблемой», заявил журналистам, что Джулиану Ассанжу со временем придется оставить посольство, в котором он живет с 2012 года, т.е. более пяти лет. Напомним, в посольстве он прячется, опасаясь выдачи британской стороной американцам, которые обвиняют его ни много, ни мало – в государственной измене. По этому обвинению, Джулиану Ассанжу может угрожать даже смертная казнь. Британская полиция намерена арестовать его за нарушение условий освобождения под залог.

Напомним, Ассанж опубликовал в 2010 году на Wikileaks секретные документы Пентагона и дипломатическую переписку, в которой рассказывалось о совершении американскими военными преступлений и о многочисленных нарушениях прав человека в Ираке и Афганистане.

Ленин Морено подтвердил, что он тоже обсуждал судьбу Ассанжа с британскими коллегами. В марте 2018 г. эквадорские власти отключили знаменитому узнику соединение с интернетом. Причиной послужили жалобы Джулиана в соцсетях на арест одного из лидеров каталонских сепаратистов. Эквадорские власти возмутило то, что Ассанж нарушил обещание не вмешиваться во внутренние дела других стран во время вынужденного пребывания в посольстве Эквадора в Великобритании. С тех пор Ассанж отключен не только от интернета, но и не может разговаривать по смартфонам.

В декабре 2017 года Джулиан Ассанж получил эквадорское гражданство. Кито безуспешно, правда, попыталось зарегистрировать его как дипломата, обладающего иммунитетом от юридического преследования другими странами.

В июне в посольстве Эквадора в Лондоне состоялся брифинг, на котором адвокаты Ассанжа заявили, что тупик относительно судьбы «сидельца» можно было бы решить, если бы британское правительство не пообещало бы ему официально, что он не будет выдан США.

Понять власти Эквадора можно. Пятилетнее убежище, которое предоставила Джулиану Ассанжу эта маленькая и небогатая латиноамериканская страна, обходится эквадорским налогоплательщикам примерно в 1 млн долларов в год.

Ассанж проиграл в суде тяжбу относительно экстрадиции в Швецию из Великобритании. Возможно, главной причиной, почему он попросил политического убежища в Эквадоре, было пять лет назад то, что у находившегося в 2012 г. у власти в Эквадоре Рафаэля Корреа были натянутые отношения с США.

В 2017 году, правда, Стокгольм уголовное дело против Ассанжа закрыл, но в Великобритании ему по-прежнему хотят задержать за нарушение условий освобождения под залог. Однако британские стражи порядка не могут арестовать его до тех пор, пока он находится в посольстве Эквадора, т.е. на территории чужой страны.