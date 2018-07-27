Курс доллара признали ошибкой

Курс доллара 27 июля снова растет после того, как ЕЦБ в четверг не стал обозначать перспективу ужесточения денежной политики европейского регулятора.

Индекс доллара прибавляет полпроцента к основным валютам, достигая уровня 94.5.

Курс доллара на открытии Мосбиржи в пятницу отыгрывал внешнюю динамику и повышался на 5 копеек — до 63,01 рубля, курс евро — на 9 копеек — до 73,38 рубля.

Между тем, аналитики Morgan Stanley полагают, что курс доллара окажется под сильным давлением уже в следующем месяце, а его нынешний курс сформировался на основании "ошибочного консенсуса" инвесторов, сообщает Bloomberg.

Валютные стратеги банка утверждают, есть много факторов, которые могут спровоцировать распродажу доллара. К ним относятся позиция президента США Дональда Трампа в пользу слабого доллара, неудовлетворительные экономические данные в США, действия Китая и возможные "хитрые" ходы Банка Японии.

«Доллар США достиг максимума и должен скоро вернуться в нисходящий тренд», - отмечают аналитики Morgan Stanley. «Рынки ассоциируют растущее неприятие риска с силой США; мы считаем, что этот консенсус ошибочен».

Хедж-фонды и валютные спекулянты демонстрируют в этом году самую "бычью" позицию в отношении доллара с февраля 2017 года, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

