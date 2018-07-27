Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 27.07.2018

В Германии недовольны Трампом

«Expert Online» 2018

Урсула фон дер Ляйен – глава Минобороны Германии – считает, что у президента США Дональда Трампа нет чёткой стратегии в отношении России.

По её мнению, ясную стратегию американского лидера в отношении Москвы после встречи с Путиным в Хельсинки нельзя распознать, передаёт Der Spiegel.

При этом она подчеркнула, что проблема состоявшейся встречи президентов России и США заключается в том, что никто не имеет представления, какие вопросы обсуждались на саммите и какие договорённости между ними были достигнуты.

«Это неправильно. Американский лидер не должен оставлять своих союзников без полноценной информации», – резюмировала Урсула фон дер Ляйен.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
      На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
    2. Валютный рынок на пороге новых потрясений
      Валютный рынок на пороге новых потрясений
    3. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению