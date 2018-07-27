В Германии недовольны Трампом

Урсула фон дер Ляйен – глава Минобороны Германии – считает, что у президента США Дональда Трампа нет чёткой стратегии в отношении России.

По её мнению, ясную стратегию американского лидера в отношении Москвы после встречи с Путиным в Хельсинки нельзя распознать, передаёт Der Spiegel.

При этом она подчеркнула, что проблема состоявшейся встречи президентов России и США заключается в том, что никто не имеет представления, какие вопросы обсуждались на саммите и какие договорённости между ними были достигнуты.

«Это неправильно. Американский лидер не должен оставлять своих союзников без полноценной информации», – резюмировала Урсула фон дер Ляйен.