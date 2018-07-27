В ЦИК приняли решение, проводить ли референдум по пенсионной реформе

Центризбирком отклонит заявку инициативной группы КПРФ на проведение референдума по пенсионной реформе.

Согласно заключению комиссии ЦИК, формулировка вопроса, предложенная КПРФ для проведения референдума, не согласуется с законом, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что формулировка вопроса способна ввести в заблуждение «относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции», а также может быть истолкована несколькими способами.

Из-за этого голосование не поспособствует выявлению воли российского народа и противоречит Конституции.

«Всё дело в качестве самого вопроса», – резюмировала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании, где обсуждалась возможность проведения референдума.

Ранее сообщалось, что 19 июля 2018 года депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. При этом документ поддержали только депутаты «Единой России», другие фракции голосовали против.