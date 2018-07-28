Быстрые займы: вариант для тех, кому срочно нужны деньги

Многие люди время от времени испытывают необходимость в срочном получении заемных денежных средств на неотложные нужды. В некоторых случаях решить эту проблему удается путем обращения в банк.
Однако данный способ подходит не для всех людей и не во всех случаях. Банковские учреждения выдвигают множество требований к заемщикам, а предлагаемые ими условия кредитования устраивают далеко не всех потенциальных клиентов. В таких ситуациях выходом является получение быстрого займа в Москве в одной из микрофинансовых организаций. Размер микрокредита составляет не более 50 тыс. руб. Он предоставляется сроком на месяц и меньше.
Получение быстрого краткосрочного микрозайма обеспечивает следующие преимущества:
- Минимальные затраты времени при оформлении микрокредита. Данная процедура занимает всего несколько минут. Такая оперативность достигается за счет отсутствия необходимости в сборе множества документов. Заемщику достаточно предъявить только паспорт.
- В отличие от банковских организаций, кредитор не пытается уменьшить свои финансовые риски путем предъявления к заемщику требований о предоставлении поручителей.
- Заемщику нет нужды сообщать точную цель, для достижения которой он занимает денежные средства. Сотрудники микрофинансовой организации только поинтересуются, каким видом кредитования желает воспользоваться заемщик – целевым или потребительским. Первый вариант является наиболее доступным.
- Способ получения микрозайма очень удобен. Деньги выдаются через интернет путем перечисления на банковскую карту или на электронный кошелек клиента. Поэтому заемщик избавлен от необходимости куда-то идти. Достаточно посетить вебсайт выбранной МФО и заполнить на нем заявку. Тем же способом можно и погасить кредит.
- Легкость решения своих финансовых проблем заемщиком. Ему не надо беспокоить никого из своих знакомых, переживать по поводу того, где найти деньги и как объяснить цели их одалживания. МФО рассматривает клиента в качестве своего делового партнера, с которым она заключает сделку, как и с множеством других партнеров.
Что касается недостатков быстрого микрокредитования через МФО, то к ним относятся высокая процентная ставка и достаточно жесткие условия в случае просрочек при погашении займа. Ставка является гораздо более высокой по сравнению с банковскими кредитами. А в случае задержек с возвратом займа проценты возрастают многократно и довольно быстро.