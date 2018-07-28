Быстрые займы: вариант для тех, кому срочно нужны деньги

Многие люди время от времени испытывают необходимость в срочном получении заемных денежных средств на неотложные нужды. В некоторых случаях решить эту проблему удается путем обращения в банк.

Однако данный способ подходит не для всех людей и не во всех случаях. Банковские учреждения выдвигают множество требований к заемщикам, а предлагаемые ими условия кредитования устраивают далеко не всех потенциальных клиентов. В таких ситуациях выходом является получение быстрого займа в Москве в одной из микрофинансовых организаций. Размер микрокредита составляет не более 50 тыс. руб. Он предоставляется сроком на месяц и меньше.

Получение быстрого краткосрочного микрозайма обеспечивает следующие преимущества:

Минимальные затраты времени при оформлении микрокредита. Данная процедура занимает всего несколько минут. Такая оперативность достигается за счет отсутствия необходимости в сборе множества документов. Заемщику достаточно предъявить только паспорт.

В отличие от банковских организаций, кредитор не пытается уменьшить свои финансовые риски путем предъявления к заемщику требований о предоставлении поручителей.

Заемщику нет нужды сообщать точную цель, для достижения которой он занимает денежные средства. Сотрудники микрофинансовой организации только поинтересуются, каким видом кредитования желает воспользоваться заемщик – целевым или потребительским. Первый вариант является наиболее доступным.

Способ получения микрозайма очень удобен. Деньги выдаются через интернет путем перечисления на банковскую карту или на электронный кошелек клиента. Поэтому заемщик избавлен от необходимости куда-то идти. Достаточно посетить вебсайт выбранной МФО и заполнить на нем заявку. Тем же способом можно и погасить кредит.

Легкость решения своих финансовых проблем заемщиком. Ему не надо беспокоить никого из своих знакомых, переживать по поводу того, где найти деньги и как объяснить цели их одалживания. МФО рассматривает клиента в качестве своего делового партнера, с которым она заключает сделку, как и с множеством других партнеров.

Что касается недостатков быстрого микрокредитования через МФО, то к ним относятся высокая процентная ставка и достаточно жесткие условия в случае просрочек при погашении займа. Ставка является гораздо более высокой по сравнению с банковскими кредитами. А в случае задержек с возвратом займа проценты возрастают многократно и довольно быстро.