Как обеспечить для чемпионата России по футболу такой же успех, что и для ЧМ-2018

После проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России и успеха российской сборной популярность этого вида спорта резко увеличилась. Главная задача управленцев клубов сейчас заключается в том, чтобы удержать нефутбольную публику, в первый раз попавшую на трибуны в ходе мирового первенства.

Как передают новости спорта в мире, для достижения этой цели нужно провести чемпионат России с точки зрения его организации максимально близко к образцам чемпионата мира. На минувшей неделе в Калининграде прошло заседание Совета при президенте, где были подведены итоги ЧМ-2018 и обсуждались меры по развитию российского футбола. В ходе этой встречи на высшем уровне было принято решение о трех мерах: стадионами, построенными к ЧМ-2018, будут управлять клубы, на трибунах можно будет пить пиво, в чемпионате РФ будут введены паспорта болельщиков.

При подготовке стадионов к мировому первенству, особенно в регионах, многократно выражались опасения о вероятной невостребованности арен после его завершения. На совете обсуждалась модель, в соответствии с которой клуб становится владельцем стадиона, занимается коммерческой деятельностью и работает с болельщиками. Поход на футбольный матч должен конкурировать с посещением кинотеатра или музея. Для этого следует проводить различные развлекательные мероприятия перед матчем и после него. При этом следует учитывать неблагоприятные климатические условия в России и проводить игры в манежах в те сезоны года, когда погодные условия не позволяют это делать под открытым небом.

Что касается запрета на продажу пива на российских стадионах, который был введен в 2005 году, то на протяжении всего этого времени продолжались дискуссии о его вероятном возвращении на трибуны. На период ЧМ-2018 запрет был снят. Возврат пива на стадионы помог бы увеличить число зрителей на трибунах. Клубы, конечно, поддержат эту меру. Для более эффективной профилактики чрезмерного употребления пива следует использовать паспорта болельщика, которые были опробованы в ходе мирового первенства. Их появление устранит основную причину всех эксцессов на футбольных трибунах – отсутствие личной ответственности.

Помимо перечисленных выше мер, для развития футбола требуются государственная поддержка и дополнительные инвестиции. Спрос на футбол непосредственно зависит от платежеспособности граждан. Поэтому желательно предоставить болельщикам такие же преференции, что и в ходе ЧМ-2018, когда по факту покупки на матч можно было воспользоваться значительными скидками на авиаперелеты или правом на бесплатный проезд по железной дороге.