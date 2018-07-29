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Москва, 29.07.2018

Рейган-младший сделал сенсационное заявление о Путине

«Expert Online» 2018

Сын 40-го президента США Рональда Рейгана Рон сделал сенсационное заявление о российском лидере Владимире Путин.

По его мнению, если бы была такая возможность, то американцы выбрали бы своим президентом именно главу РФ, предпочтя его любому кандидату от Демократической партии, передаёт MSNBC.

При этом Рейган-младший подчеркнул, что сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа настолько им увлечены, что поддерживают всех, кто нравится самому главе Белого дома.

«Обещаю вам, если бы остались только сторонники Трампа, они бы выбрали Путина вместо любого другого кандидата...Если они уверены, что Трамп любит Путина, они тоже будут его любить», — резюмировал Рон Рейган, добавив, что для сторонников нынешнего американского президента главное то, что он «ненавидит тех же людей, что и они».

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