Акинфеев прокомментировал игру с испанцами

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев считает, что выделять кого-то после исторической победы над испанцами было бы неправильно.

«Хочу отметить, что фантастически выступила сборная России, а не я. Не нужно никого выделять, это неправильно. То, что случилось, — уже история», — цитирует Акинфеева Sport24.

Голкипер считает, что вся команда отлично работала на победу в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Капитан сборной России по футболу также считает, что в серии пенальти больше повезло российской сборной.

«Давайте мы отложим все эти моменты в сторону, пожалуйста. И будем концентрироваться на следующей игре. Да там просто повезло», —прокомментировал Акинфеев.

Ранее ФИФА назвала отражения одиннадцатиметровых в исполнении российского вратаря в матче с Испанией лучшим моментом игрового дня ЧМ-2018.