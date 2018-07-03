Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 03.07.2018

Акинфеев прокомментировал игру с испанцами

«Expert Online» 2018

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев считает, что выделять кого-то после исторической победы над испанцами было бы неправильно.

«Хочу отметить, что фантастически выступила сборная России, а не я. Не нужно никого выделять, это неправильно. То, что случилось, — уже история», — цитирует Акинфеева Sport24.

Голкипер считает, что  вся команда отлично работала на победу в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Капитан сборной России по футболу также считает, что в серии пенальти больше повезло российской сборной.

 «Давайте мы отложим все эти моменты в сторону, пожалуйста. И будем концентрироваться на следующей игре. Да там просто повезло», —прокомментировал Акинфеев.

Ранее ФИФА назвала отражения одиннадцатиметровых в исполнении российского вратаря в матче с Испанией лучшим моментом игрового дня ЧМ-2018.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Это было неожиданно: курс доллара посыпался по всем фронтам
      Это было неожиданно: курс доллара посыпался по всем фронтам
    2. Академик РАН спрогнозировал будущее доллара
      Виктор Ивантер: «Завтра корона с доллара не упадет»
    3. Курс доллара растет на фоне изъятия американской валюты
      Курс доллара растет на фоне изъятия американской валюты