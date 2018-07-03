США перебрасывают авианосец в Атлантику в ответ на «агрессию русских подлодок»

В преддверии саммита НАТО и встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным западные СМИ активизировали пропагандистскую войну. Они вновь начали очень энергично писать об «агрессивных намерениях» и происках «коварных русских», мечтающих захватить если не весь мир, то уж Европу точно…
«Владимир Путин играет военными мускулами в Атлантике. Россия отправляет в Атлантический океан «высокотехнологичные» подводные лодки в количествах, беспрецедентных после окончания холодной войны… По мере роста активности «кремлевских» субмарин отношения между Россией и США обострились до новых высот». Примерно, так начинается очередная статья в британской прессе, а если быть точнее, в лондонском издании Express.
Издание ссылается на адмирала Джеймса Фогго, командующего ВМФ США в Европе и Африке. По словам военного моряка, никогда еще после холодной войны Россия не посылала так много подводных лодок в Средиземное и Черное моря и Атлантический океан, как в последние месяцы. Кроме повышенной активности Кремля, Фогго обращает внимание на модернизацию подводного флота России и его ракетных сил.
Адмирал Фогго занимается «российской проблемой» уже не первый год. О присутствии российских субмарин в вышеперечисленных морях он говорил еще в 2016 году: «Российские субмарины бороздят Атлантику, проверяют наши оборонные возможности, бросают вызов нашему господству на морях и готовят поле подводных битв, чтобы иметь преимущество в любом предстоящем конфликте…
Действия и возможности России не только растут с тревожной скоростью и в агрессивной манере, но и ее политика национальной безопасности направлена на то, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО и партнерам».
Адмирал Фогго, конечно, постарался перевести стрелки на Москву: Это их плохое поведение, а не наше. Это то, что они делают… Мы видели запуски ракет с их платформ по сирийским целям. Это очень мощные системы оружия».
Вашингтон в долгу не остается. На днях для патрулирования Атлантики из Средиземного моря вышел, сообщает Морской институт Соединенных Штатов (USNI), авианосец «Гарри Трумэн», восьмой авианосец типа «Нимиц» и один из наиболее мощных американских кораблей. Кстати, причину передислокации в Атлантический океан момандер Джон Перкинс, пресс-секретарь ВМФ США в Европе и Африке, не назвал. Он только подтвердил, что «Трумэн» будет, как и раньше, продолжать своими действиями поддерживать партнеров по НАТО.