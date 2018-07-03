США перебрасывают авианосец в Атлантику в ответ на «агрессию русских подлодок»

В преддверии саммита НАТО и встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным западные СМИ активизировали пропагандистскую войну. Они вновь начали очень энергично писать об «агрессивных намерениях» и происках «коварных русских», мечтающих захватить если не весь мир, то уж Европу точно…

«Владимир Путин играет военными мускулами в Атлантике. Россия отправляет в Атлантический океан «высокотехнологичные» подводные лодки в количествах, беспрецедентных после окончания холодной войны… По мере роста активности «кремлевских» субмарин отношения между Россией и США обострились до новых высот». Примерно, так начинается очередная статья в британской прессе, а если быть точнее, в лондонском издании Express.

Издание ссылается на адмирала Джеймса Фогго, командующего ВМФ США в Европе и Африке. По словам военного моряка, никогда еще после холодной войны Россия не посылала так много подводных лодок в Средиземное и Черное моря и Атлантический океан, как в последние месяцы. Кроме повышенной активности Кремля, Фогго обращает внимание на модернизацию подводного флота России и его ракетных сил.

Адмирал Фогго занимается «российской проблемой» уже не первый год. О присутствии российских субмарин в вышеперечисленных морях он говорил еще в 2016 году: «Российские субмарины бороздят Атлантику, проверяют наши оборонные возможности, бросают вызов нашему господству на морях и готовят поле подводных битв, чтобы иметь преимущество в любом предстоящем конфликте…

Действия и возможности России не только растут с тревожной скоростью и в агрессивной манере, но и ее политика национальной безопасности направлена на то, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО и партнерам».

Адмирал Фогго, конечно, постарался перевести стрелки на Москву: Это их плохое поведение, а не наше. Это то, что они делают… Мы видели запуски ракет с их платформ по сирийским целям. Это очень мощные системы оружия».