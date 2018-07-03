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Москва, 03.07.2018

США перебрасывают авианосец в Атлантику в ответ на «агрессию русских подлодок»

«Expert Online» 2018
  • США перебрасывают авианосец в Атлантику в ответ на «агрессию русских подлодок»
AP/TASS

В преддверии саммита НАТО и встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным западные СМИ активизировали пропагандистскую войну. Они вновь начали очень энергично писать об «агрессивных намерениях» и происках «коварных русских», мечтающих захватить если не весь мир, то уж Европу точно… 

«Владимир Путин играет военными мускулами в Атлантике. Россия отправляет в Атлантический океан «высокотехнологичные» подводные лодки в количествах, беспрецедентных после окончания холодной войны… По мере роста активности «кремлевских» субмарин отношения между Россией и США обострились до новых высот». Примерно, так начинается очередная статья в британской прессе, а если быть точнее, в лондонском издании Express. 

Издание ссылается на адмирала Джеймса Фогго, командующего ВМФ США в Европе и Африке. По словам военного моряканикогда еще после холодной войны Россия не посылала так много подводных лодок в Средиземное и Черное моря и Атлантический океан, как в последние месяцы. Кроме повышенной активности Кремля, Фогго обращает внимание на модернизацию подводного флота России и его ракетных сил. 

Адмирал Фогго занимается «российской проблемой» уже не первый год. О присутствии российских субмарин в вышеперечисленных морях он говорил еще в 2016 году: «Российские субмарины бороздят Атлантику, проверяют наши оборонные возможности, бросают вызов нашему господству на морях и готовят поле подводных битв, чтобы иметь преимущество в любом предстоящем конфликте… 

Действия и возможности России не только растут с тревожной скоростью и в агрессивной манере, но и ее политика национальной безопасности направлена на то, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО и партнерам». 

Адмирал Фогго, конечно, постарался перевести стрелки на Москву: Это их плохое поведение, а не наше. Это точто они делают Мы видели запуски ракет с их платформ по сирийским целям. Это очень мощные системы оружия». 

Вашингтон в долгу не остается. На днях для патрулирования Атлантики из Средиземного моря вышел, сообщает Морской институт Соединенных Штатов (USNI), авианосец «Гарри Трумэн»восьмой авианосец типа «Нимиц» и один из наиболее мощных американских кораблей. Кстати, причину передислокации в Атлантический океан момандер Джон Перкинс, пресс-секретарь ВМФ США в Европе и Африке, не назвал. Он только подтвердил, что «Трумэн» будет, как и раньше, продолжать своими действиями поддерживать партнеров по НАТО 

  

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