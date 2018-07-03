Депутаты Госдумы одобрили закон о повышении НДС

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки НДС до 20%.

В Кабмине предполагают, что изменение ставки НДС позволит привлечь правительству на реализацию национальных целей более 600 млрд руб, передаёт РИА Новости.

В свою очередь заместитель главы Минфина Илья Трунин подчеркнул, что при повышении НДС с 18% до 20% льготную ставку менять не предполагается, как и ставку 0%. По его словам, наличие льготной ставки предполагает, что цены и налоговая нагрузка на важнейшие социальные товары и услуги останутся без изменений. Трунин также пояснил, что речь идёт о продуктах питания, товарах для детей, медицинских услугах, лекарствах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении ставки НДС с 18% до 20 %. Позже Антон Силуанов – первый вице-премьер российского правительства, глава Минфина – рассказал, на какие продукты не вырастут цены после повышения НДС.

По его словам точно не будет расти стоимость на социально значимую продукцию, в том числе на продовольственные и медицинские товары, где льготные ставки по НДС сохранятся на уровне 10%.

Наша справка

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.