Эксперты рассказали о последствиях повышения НДС

Госдума на заседании 3 июля рассмотрит законопроект о повышении НДС в первом чтении. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Правительство предложило увеличить ставку НДС с 18% до 20%, а также зафиксировать бессрочный период размера страховых взносов в 22%. С 1 января 2019 г. устанавливается тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22%", - сообщил Жуков.

Между тем, журнал "Эксперт" на основе структуры потребления наших граждан, оценил, какие отрасли отдадут в казну больше всего денег вследствие повышения НДС. Согласно Росстату, примерно 36% своих расходов они тратят на продовольственные товары (включая еду вне дома), 38% — на непродовольственные (из них почти 11% — на одежду и обувь) и еще около 25% приходится на оплату услуг, в первую очередь ЖКХ (9,5%), транспорт и связь. В таком случае из 600 млрд рублей дополнительных сборов по НДС примерно 216 млрд принесет продажа продовольствия, 66 млрд — одежды и обуви, 222 млрд — остальных непродовольственных товаров, включая бензин и лекарства, 57 млрд — ЖКХ.

Вместе с тем, следует учитывать, что НДС по десятипроцентной ставке пока облагаются продукты питания за исключением деликатесов (куда, кстати, попадают все фрукты и многие полуфабрикаты), товары для детей, книги, учебники и лекарства.

По расчетам ИНП РАН, на население будет приходиться основная дополнительная налоговая нагрузка, но не вся — до 460 млрд рублей. Предприятия заплатят дополнительно 130 млрд.

По мнению руководителя направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ИНП РАН Владимира Сальникова, повышение НДС — одно из наихудших с точки зрения стимулирования экономического роста решений.

"Серьезно улучшить структурный эффект могло бы обсуждавшееся ранее одновременное снижение ставок страховых взносов — но почему-то оно не запланировано", - отмечает экономист.

Сам по себе НДС, а тем более его повышение консервирует сложившуюся структуру российской экономики, отмечается в материале журнала "Эксперт".

О том, как оценивают эксперты экономические эффекты от реализации налоговой инициативы правительства - читайте в статье "От повышения НДС не скрыться".