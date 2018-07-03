Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 03.07.2018

Порошенко решил за сербов, когда они вступят в ЕС

«Expert Online» 2018

Пётр Порошенко – глава «незалежной» – заявил, что Украина стремится войти в Евросоюз до 2025 года.

В Белграде во время пресс-конференции с сербским лидером Александроюм Вучичем, украинский лидер подчеркнул, что хочет, чтобы и Сербия к 2025 году стала членом ЕС

«У Сербии та же цель, что и у украинского народа», – цитирует Порошенко RT.

В свою очередь Вучич, отметил что никогда не говорил о вступлении Сербии в Евросоюз, передаёт РИА Новости.

«Я не могу обещать этого гражданам, поскольку вступление страны в ЕС зависит не только от Белграда. Мы оба надеемся на это, но я должен сказать, что не могу этого обещать гражданам Сербии, могу лишь обещать, что мы будем делать всё, что сможем», – резюмировал сербский лидер, добавив, что не заявляет о таких оптимистичных прогнозах, поскольку «не настолько обаятелен и энергичен, чтобы «продать это людям».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Это было неожиданно: курс доллара посыпался по всем фронтам
      Это было неожиданно: курс доллара посыпался по всем фронтам
    2. Академик РАН спрогнозировал будущее доллара
      Виктор Ивантер: «Завтра корона с доллара не упадет»
    3. Курс доллара растет на фоне изъятия американской валюты
      Курс доллара растет на фоне изъятия американской валюты