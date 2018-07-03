Порошенко решил за сербов, когда они вступят в ЕС

Пётр Порошенко – глава «незалежной» – заявил, что Украина стремится войти в Евросоюз до 2025 года.

В Белграде во время пресс-конференции с сербским лидером Александроюм Вучичем, украинский лидер подчеркнул, что хочет, чтобы и Сербия к 2025 году стала членом ЕС

«У Сербии та же цель, что и у украинского народа», – цитирует Порошенко RT.

В свою очередь Вучич, отметил что никогда не говорил о вступлении Сербии в Евросоюз, передаёт РИА Новости.

«Я не могу обещать этого гражданам, поскольку вступление страны в ЕС зависит не только от Белграда. Мы оба надеемся на это, но я должен сказать, что не могу этого обещать гражданам Сербии, могу лишь обещать, что мы будем делать всё, что сможем», – резюмировал сербский лидер, добавив, что не заявляет о таких оптимистичных прогнозах, поскольку «не настолько обаятелен и энергичен, чтобы «продать это людям».