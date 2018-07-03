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Москва, 03.07.2018

Россию обязали выплатить долги СССР

«Expert Online» 2018

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить компенсации из-за невыполнения обязательств по облигациям 1982 года.

В дело входят 15 заявителей. Они утверждают, что в 1982 году приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа, по которым не смогли получить деньги, передаёт официальный сайт суда.

При этом отмечается, что ранее Россия взяла на себя обязательство выкупить облигации. Однако в дальнейшем не смогла ввести в действие механизм реализации. Это, по мнению ЕСПЧ, является нарушением права на защиту собственности заявителей.

Таким образом, Россия обязана выплатить трём истцам различные суммы и 1 800 евро в счёт компенсации морального вреда. Остальным истцам ЕСПЧ присудил выплаты в размере от 30 евро до 1 500 евро.

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