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Москва, 03.07.2018

Скворцова рассказала о проблемах с лекарственным обеспечением регионов России

«Expert Online» 2018

Вероника Скворцова – глава Минздрава РФ в ходе правительственного часа в Госдуме – заявила, что проблемы с лекарственным обеспечением российских регионов носят организационный характер и связаны с недостатками в логистике, а также с управлением товарными запасами со стороны региональных органов здравоохранения.

Кроем того, она отметила, что эта проблема также связана с несовершенством региональных информационных систем, которые не обеспечивают сопровождение рецепта от момента его выписки до получения лекарства пациентом, передаёт РИА Новости.

При этом Скворцова подчеркнула, что с мая этого года ведомству переданы полномочия по разработке единых требований к региональным информационным медицинским системам, в том числе в части льготного лекарственного обеспечения.

«Утверждение этих требований позволит в следующем году всем регионам перейти на единый формат обмена информацией, визуализировать распределение закупаемых препаратов в сети медицинских организаций и аптек и персонализировать доведение необходимого лекарства до каждого пациента», – резюмировала Скворцова.

Ранее сообщалось, что Михаил Мень – аудитор Счётной палаты РФ – заявил, что Минздраву необходимо принять дополнительные меры по увеличению доли закупаемых препаратов отечественного производства.

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