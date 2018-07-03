СМИ США: «Это лучший чемпионат за последние десятилетия!»

Что бы не произошло дальше в финальной части чемпионата мира по футболу, президент России Владимир Путин «уже одержал победу» в турнире. Об этом сообщает 3 июля американский телеканал Usa Today.

Как отмечает СМИ, в дни мундиаля Россию посещают президенты и премьер-министры многих стран, которых принимают «на самом верху». При этом в Москву и другие российские города приехали политики, которые не планировали это делать.

Телеканал отмечает, дружелюбие русских и прекрасную организацию футбольного турнира планетарного масштаба.

«Москва и другие города встречали гостей с распростертыми объятиями. Это – и хорошая погода, и дружелюбие россиян, и безопасность нахождения в стране» - сообщает обозреватель Usa Today Мартин Роджерс, который утверждает, что российский мундиаль «один из самых лучших за последние несколько десятилетий. Если не самый лучший».