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Москва, 03.07.2018

Трамп в попытках спасти НАТО пишет гневные письма союзникам

«Expert Online» 2018
  • Трамп в попытках спасти НАТО пишет гневные письма союзникам
ТАСС

Президент США Дональд Трамп направил лидерам ряда стран-членов НАТО выдержанное в резких тонах письмо с требованием выполнить ранее данные обязательства по увеличению оборонных расходов, пишет Spiegel.

Письмо, опубликованное New York Times, было направлено, в частности, руководителям Германии, Бельгии, Норвегии и Канады, еще в июне текущего года. В нем Д.Трамп отметил, что уже «теряет терпение» в ожидании выполнения данных ими обещаний.

Как отмечает немецкое издание, ранее Трамп неоднократно критиковал НАТО в ходе своей предвыборной кампании и даже сомневался в жизнеспособности альянса в будущем. Однако сегодня он пересмотрел свои взгляды и  хочет, чтобы другие члены альянса значительно увеличили свои расходы на оборону, поддерживая альянс.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Трамп в ходе ее апрельского визита в Вашингтон заявил, что «в США растет разочарование из-за невыполнения некоторыми из союзников своих обещаний», пишет издание. Также по словам Трампа, продолжение сокращения военного бюджета Берлином, дает «зеленый свет» другим членам НАТО, которые «считают Германию примером для подражания».

«Все труднее объяснить американским гражданам, почему некоторые страны не поддерживают коллективную безопасность НАТО, в то время как американские солдаты продолжают жертвовать своей жизнью или возвращаться домой ранеными», - говорится в письме NYT.

Напомним, 11 и 12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО. Прошлогоднее собрание стран – членов альянса Трамп начал с устных нападок на союзников, попросив их увеличить свои расходы на оборону.

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