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Москва, 03.07.2018

Тренер сборной Хорватии рассказал о подготовке к матчу с Россией

«Expert Online» 2018

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич ожидает трудного матча против российской сборной, которую он назвал «великим соперником», пишет спортивное издание «Чемпионат».

«Матч со сборной России будет трудным, они доказали свою силу во встрече с испанцами», - цитирует  Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Сборная Хорватии прилетела в Сочи на следующий день после после игры 1/8 финала с Данией. И это было правильным решением, уверен главный тренер хорватов.

«У нас есть пять дней, чтобы привыкнуть к температуре и влажности в Сочи. Думаю, мы приняли правильное решение, прибыв сюда сразу после матча с Данией», - продолжил Далич, который надеется, что удача не оствит их и дальше.

Напомним, сборная Хорватии  выиграла у Дании матч за выход в четвертьфинал в серии пенальти. Игра между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».

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