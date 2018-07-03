В Минтруда рассказали о численности безработных в России

В 20 по 27 июня численность безработных в нашей стране снизилась на 1,7%. В настоящее время она составляет 710 тыс. человек, передаёт официальный сайт Минтруда.

При этом отмечается, что наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах, республиках Северная Осетия, Крым, Чувашской Республике, Сахалинской, Калужской областях, Еврейской автономной области и Севастополе.

Однако есть регионы, где число безработных растёт. Это Тульская область, Республика Мордовия и Чечня.

Кроме того, подчёркивается, что на 27 июня суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила более 106 тыс. человек.