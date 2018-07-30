Иностранцам и «иностранцам» откроют спецрайоны

Идею создания специальных зон с льготными условиями для зарубежных компаний одобрил Совет Федерации. Офшоры будут, как и полагается по правилам хорошего тона, на островах. Аналитики, правда, отмечают, что классическими офшорами, чье время уходит, новые спецзоны не станут. Но помочь компаниям «спрятаться» от санкций они смогут.

Совет Федерации одобрил пакет законов, предполагающий создание в России специальных зон на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Согласно законопроекту, если офис или иные объекты иностранных юрлиц будут располагаться в данных зонах, они получат «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».

Так, сообщает ТАСС, международными компаниями, зарегистрированными в таких спецрайонах, смогут стать иностранные юрлица. Но есть два важных ограничения. В офшорных спецрайонах не смогут регистрироваться банки и вообще любые финансовые организации, включая операторов платежных систем. Остальным же путь открыт, достаточно инвестировать 50 млн рублей за шесть месяцев с даты регистрации.

Налогообложение будет происходить по следующим ставкам: 0% на дивиденды (при соблюдении ряда условий), 5% — на доходы, полученные по акциям международных публичных компаний.

Очевидно, говорит Галина Бельтюкова, заместитель главы отдела по связям с правительственными организациями Grayling, что закон вызван желанием привлечь иностранных инвесторов, но он вряд ли будет эффективен. Россия сейчас – не самый привлекательный рынок для инвестирования, санкционный режим вряд ли будет ослаблен. Сохраняющиеся внутренние регуляторные проблемы, политика поддержки национального производителя и постоянная опасность изменения правил игры также будут работать против входа на российский рынок при использовании этого механизма, считает она. Более мелкие компании, которые могли бы пойти на риск, может останавливать минимальная сумма инвестирования.

Важно понимать, указывает управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов, что речь идет не о создании классических офшорных зон на территории Российской Федерации. В целом, рассказывает юрист, мировая практика последних лет складывается в пользу отказа и даже препятствованию роста числа компаний, не раскрывающих информацию о конечных бенефициарах и источниках доходов. И тут надо отметить, что Россия, обязуется соблюдать требования международных соглашений, таких как Многосторонняя конвенция о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией (MCAA) и Конвенция ОЭСР об автоматическом обмене налоговой информацией.

При этом российское законодательство в этой части в течение последних лет было приведено в полное соответствие с международными стандартами и, например, в сфере борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, является одним из самых совершенных в мире. И компании из новых зон, в отличие от классических офшоров, будут обязаны раскрывать информацию о бенефициарах, а также предоставлять отчетность и данные о деятельности юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве и претендующего на перерегистрацию в особой зоне.

Тут, предупреждает Александр Пахомов, конечно, есть одна немаловажная оговорка: по заявлению заинтересованного в «переезде» лица, доступ к раскрываемым государству данных может быть ограничен, что, на его взгляд, направлено на минимизацию санкционных рисков. С этой точки зрения, уместно говорить о двух важнейших целях, которые поставлены перед законопроектом. Во-первых, необходимо продемонстрировать готовность государства идти на уступки капиталу и предлагать выгодные условия для его «переезда» в Россию. Продемонстрировать такую открытость можно за счет предоставления налоговых льгот, в первую очередь при выплате дивидендов и при продаже акций и долей.

Это, пролагает юрист, может быть интересно крупным холдинговым структурам, которые ранее либо выступали за ограниченное присутствие в России, либо вовсе считали условия работы здесь непривлекательными. Даже при условии необходимости инвестирования в экономику как условия регистрации в особой зоне это может их заинтересовать. Кроме того, создаются условия для репатриации капитала за счет редомициализаии (смены домицилия, места происхождения, постоянного нахождения) офшорных организаций, бенефициарами в которых выступают россияне и российские компании. Для последних это может быть единственной возможностью избежать санкций США, риски попадания под которые существенно возросли в связи с запуском автоматического обмена налоговой информацией, к которому присоединились и популярные у россиян офшоры.

Вообще же, указывает Александр Пахомов, идея в целом соответствует сложившимся геополитическим и экономическим условиям. Государство заинтересовано в репатриации капитала и в привлечении зарубежных инвесторов, при этом значительная часть подконтрольных россиянам офшоров заинтересована в тихой гавани с низкими санкционными рисками. Вызывает у юриста некоторое сожаление лишь то, что законопроект не предполагает льгот по налогу на прибыль от операционной деятельности на территории России, а также исключение из перечня организаций, претендующих на статус резидента, банков и финансовых организаций.