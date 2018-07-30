Агентство ТАСС сообщило о целом ряде законодательных нововведений, которыми заканчивается весенняя сессия Государственной Думы и Совета Федерации. 30 июля принятые ими в июле законы были подписаны президентом России Владимиром Путиным. Судя по подписанным документам, они ужесточают ответственность или законодательные режимы в соответствующих сферах, а также повышают защищенность прав граждан.

Так, президентом подписан федеральный закон, которым максимальный размер штрафов за нарушения сроков оплаты товаров и услуг по контрактам в рамках гособоронзаказа увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Новации в налоговой области позволят налоговым органам с 1 января 2019 года требовать у аудиторов данных о налогоплательщике. А иностранные некоммерческие организации (НКО) будут теперь ставиться на налоговый учет на основании данных Минюста, в то время как сегодня их филиалы и представительства на территории РФ ставятся и снимаются с налогового учета на основании поданного ими заявления.

Еще один закон вводит штраф за отсутствие возрастной маркировки для медиаконтента, предусмотренной законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью». На граждан будет налагаться штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — от 3 тыс. до 7 тыс. рублей, на юридических лиц — от 10 до 50 тыс. рублей.

Подписан также закон, который устанавливает уголовную ответственность за самовольное подключение к нефте- и газопроводам, совершенное не в первый раз и лицом, подвергнутым ранее за аналогичное деяние административному наказанию. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, а при врезке в магистральный трубопровод — до четырех лет.

Приняты законы, направленные на совершенствование судебной системы. Введен новый вид дисциплинарного взыскания для судьи — понижение в квалификационном классе. Изменена также роль председателей судов при назначении судей и закреплен процессуальный статус помощника судьи.

Кроме того, теперь законом предусмотрена обязательна аудиозапись заседаний суда в гражданском и уголовном процессах в судах первой и апелляционной инстанций. Замечания относительно неточностей в аудиозаписи будут рассматриваться в течение двух суток со дня подачи.

Еще одним новым законом создаются девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах судебных кассационных округов. Местом их пребывания должны стать города Саратов, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Самара, Челябинск, Кемерово и Владивосток, сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса. Создается также пять апелляционных судов общей юрисдикции: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Законом об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости водится ответственность за необоснованное принятие региональными органами решения о выдаче (или отказе в выдаче) заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства. Документ включает еще некоторые требования и вступит в силу с 1 октября 2018 года.

Важный закон, который освобождает граждан от уплаты пошлин при восстановлении документов, утраченных во время пожара или другого происшествия, позволит избежать, например, пошлины за выдачу нового паспорта в размере 1,5 тыс. рублей. Также не нужно будет платить пошлины за восстановление различных других документов, в том числе свидетельств о рождении, браке, о правах собственности на имущество и т. д., что в совокупности составляет крупную сумму. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.