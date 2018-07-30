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Москва, 30.07.2018

Россия выиграла у Украины очередной спор в ВТО

«Expert Online» 2018

Максим Медведков – директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ –заявил, что Россия выиграла спор во Всемирной торговой организации (ВТО) с Украиной по железнодорожным вагонам.

Напомним, в 2015 году Украина подала в ВТО иск к России из-за введения ограничений на экспорт вагонов и стрелочных переводов. Ограничения затронули Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, предприятие «Азовзагальмаш» и харьковский машиностроительный завод ФЭД.

По мнению украинской стороны, с 2013 года Россия ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих. В Киеве утверждали, что действия Москвы были необоснованными, однако ВТО приняла решение в пользу России, передаёт РИА Новости.

К слову, это уже второй спор, который наша страна выиграла у Украины в ВТО. Так, в июле 2018 года арбитраж удовлетворил большинство требований по иску Москвы к Киеву, который касался пошлин на нитрат аммония российского производства.

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