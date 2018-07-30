США впервые готовы к переговорам со злейшим врагом

Пентагон уговаривает афганское правительство выводить войска из слабо населенных районов и таким образом, фактически, оставлять обширные территории талибам. Кроме этого, Белый дом впервые готов сесть за стол переговоров с талибами.

Новая стратегия Трампа во многом использует наработки предшественников, Джорджа Буша и Барака Обамы, которые намеревались вывести американские войска из Афганистана, пишет New York Times (NYT), и оставить талибам и другим вооруженным группам территории, фактически уже контролируемые ими. Американцы советуют афганским властям сконцентрировать усилия на защите крупных населенных центров, включая, естественно, в первую очередь Кабул, Кандагар, Кундуз, Мазари-Шариф и Джелалабад.

Эта новая-старая стратегия, во многом позаимствованная у предшественников, является лишним признанием того, уже неоспоримого даже для самых отчаянных оптимистов факта, что поддерживаемое Вашингтоном центральное правительство в Кабуле не способно защищать сельское население страны. Война в Афганистане длится уже 17 лет. И все эти годы по мере того, как волны американских и натовских войск то накатывали на Афганистан, то выходили из него, правительство медленно сдавало одну позицию за другой и отдавало Талибану все новые и новые районы и территории.

Очередное подтверждение неспособности правительственных сил бороться с повстанцами было получено после того, как администрация Барака Обамы объявила в 2014 году об окончании боевых действий в Афганистане и вывела большую часть американских войск, предоставив подготовленными американскими и другими западными инструкторами силам безопасности защищать удаленные пункты и базы. В последующие месяцы подавляющее большинство этих постов оказались в руках талибов.

На пресс-конференции в Брюсселе в июне генерал Джон Николсон, командующий возглавляемой США коалиции в Афганистане, признал, что удаленные пункты и базы в основном были захвачены талибами.

Теперь многое зависит от правительства Ашрафа Гани и от его желания и готовности отводить войска. Дело в том, что далеко не все в руководстве Афганистана согласны с такой пораженческой позицией. Некоторые афганские командиры не хотят уходить с укрепленных пунктов, опасаясь, что местное население не без оснований посчитает, что его предали, и перейдет на сторону повстанцев.

В сельских районах живет более четверти примерно 35-миллионного населения Афганистана, в то время как население крупнейшего города страны – её столицы Кабула превышает 4 млн человек. Из 407 афганских районов правительство контролирует или имеет значительное влияние в 229, под контролем Талибана находятся 59 районов. Оставшиеся 119 районов считаются спорными.

Каждую неделю жертвами атак талибов на удаленных постах становятся сотни солдат и полицейских. Только в прошлом году численность правительственных войск, а также сил правопорядка и безопасности сократилась почти на 5%, или на 18 тыс. человек.

Очевидно, что бесконечно ситуация развиваться в таком ключе не может и требуется политическое решение. Таким решением, по мнению вашингтонских стратегов и пентагоновских генералов, и является отступление в города и защита подступов к ним. Такие действия начали предприниматься еще при Бараке Обамы в Афганистане после того, как он начал выводить американские войска.

Но в первый срок Обамы Пентагон продолжал выполнять составленный еще при Джордже Буше план создания по всему Афганистану десятков постов, тем самым давая понять, что западная коалиция будет сражаться за каждую деревню и за каждое самое удаленное пастбище.

Первые такие посты начал создавать в 2006 году в долине Коренгал генерал Николсон, который тогда был еще полковником. Однако уже через три года Пентагон пришел к выводу об ошибочности такой стратегии и уже в 2010 году, понеся большие потери, вывел войска из долины Коренгал.

Уже в 2015 году Белый дом начал уговаривать правительство Афганистана бросить удаленные посты и базы и сосредоточить силы на защите городов и густонаселенных районов. В случае вывода армии защита удаленных баз будет поручена местной полиции, которая вооружена и подготовлена значительно хуже армии, а также более подвержена идеологическому воздействию Талибана. Шансов удержаться на еще сохраняющихся позициях у полицейских практически равны нолю.

Хотя, конечно, не весь американский контингент в Афганистане, численность которого составляет примерно 14 тыс. человек, размещен в городах. Часть американских военнослужащих готовит афганских коллег в маленьких городах и на отдаленных базах.

Дональд Трапм давно выступает за окончание войны в Афганистане. Он с большой неохотой уступил давлению министра обороны Джеймса Мэтисса и приказал отправить туда дополнительные 4 тыс. солдат.

Не забывает Белый дом и о дипломатических методах решения кризиса. Впервые за все 17 лет войны Вашингтон согласился сесть за стол переговоров с талибами один на один. Раньше американцы всегда участвовали в переговорном процессе между Талибаном и правительством Афганистана в качестве наблюдателей. Неделю назад в Катаре состоялись первые контакты меду представителями Госдепа США и высокопоставленными представителями талибов. Если такие переговоры начнутся в полном объеме и режиме, то это будет главным изменением стратегии Соединенных Штатов за почти 20-летнюю войну в Афганистане.