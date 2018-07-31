Алессандро Дамброзио присоединился к команде Mitsubishi Motors

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявила, что Алессандро Дамброзио присоединится к MMC в качестве Исполнительного директора по дизайну передовых моделей.

Алессандро будет руководить командами в трех дизайн-студиях - Окадзаки, Токио в Японии и Франкфурте в Германии, непосредственно подчиняясь Цунехиро Кунимото (Tsunehiro Kunimoto), корпоративному Вице-президенту дизайн-направления.



«Алессандро – настоящий профессионал в сфере дизайна, который в течение долгого времени оттачивал свои навыки в ведущих автомобильных компаниях», – сказал г-н Кунимото. «Я с нетерпением жду его вдохновляющих идей для совершенствования дизайна Mitsubishi нового поколения. Я рассчитываю на его вклад в восстановление и развитие бренда Mitsubishi Motors, поскольку перед нами стоит задача по глобальному росту».



«Алессандро присоединяется в захватывающее для компании время, когда мы работаем над концепциями будущего дизайна Mitsubishi Motors. Благодаря его страсти и хорошо развитому пониманию ценностей бренда Алессандро прекрасно дополнит нашу команду дизайнеров».

Алессандро Дамброзио из Милана, начал свою карьеру в Fiat в Centro Stile Lancia, провел почти восемь лет в Alfa Romeo в качестве главного дизайнера. Впоследствии возглавлял команду Maserati Design, а затем присоединился к Volkswagen Group в качестве главы Audi Concept Design Studio в Мюнхене.



Официально на новую позицию в Mitsubishi Motors Алессандро выйдет в октябре.