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Москва, 31.07.2018

Эксперты составили рейтинг регионов России, где делают лучшее вино

«Expert Online» 2018

Эксперты сервиса Tvil.ru назвал регионы России, где, по их мнению, производят лучшие вина.

Топ-5 возглавил Крым, здесь лучшие вина производят как на Южном берегу (Алуштинская долина, Красный Камень), так и на Восточном берегу (Новый Свет, Судакская, Коктебельская и Солнечная долины), а также в Бахчисарайском районе и в Балаклаве под Севастополем, передаёт РИА Новости.

На втором месте Краснодарский край. Как установили эксперты, в этом регионе за туристы отправляются за вином на Тамань, в Анапу, Геленджик, Крымск, Новокубанск и Абрау-Дюрсо.

Почётное третье место у Ставропольского края – хорошее вино можно приобрести в Пятигорске и долине Кумы.

В пятёрку регионов где делают лучшее вино также вошли Ростовская область (Азовский и Цимлянский районы), а также Тверской область (Весьегонск).

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