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Москва, 31.07.2018

Медики создали универсальную нановакцину от гриппа

«Expert Online» 2018

Американские учёные из университета штата Джорджия в Атланте создали универсальную нановакцину, защищающую от редких и распространенных штаммов гриппа.

После испытаний, которые был проведены на лабораторных мышах, исследователи пришли к выводу, что новая вакцина действует и на Т-клетки, отвечающие за клеточную реакцию на инфекции, и на В-клетки, вырабатывающие антитела, пишет журнал PNAS.

Помимо этого, эффективность её работы улучшилась за счёт использования пластыря с набором микроигл.

На первом этапе своей работы учёные создали первый прототип универсальной нановакцины, защищающей людей и животных от заражения почти всеми штаммами вируса гриппа типа А, с которыми связаны самые серьёзные эпидемии этой болезни в истории человечества.

На втором этапе исследований учёные поменяли структуру наночастиц, заменив их жировые компоненты на другие белковые компоненты вируса, в том числе его «ножку», при помощи которой он цепляется за выросты на поверхности клеток лёгких людей и животных.

Как показали опыты на мышах, новая версия вакцины защитила всех грызунов от смертельных доз сразу нескольких штаммов гриппа, в том числе и смертельных.

По мнению учёных, последующие эксперименты и добавление других элементов вируса в эти наночастицы позволят создать действительно универсальную, дешёвую вакцину от гриппа, способную защищать человека от всех разновидностей этой болезни, а не только редких и эпидемических вирусов типа А.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали лекарства от старения, которое планируют пустить в свободную продажу через 2-3 года.

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