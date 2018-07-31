Нефть движется к 88 долларам

Сразу несколько месторождений сократят нефтедобычу из-за протестов работников, геополитики и аварий и это оказывает влияние на рынок нефти в сторону повышения цены. Однако более долгосрочные факторы обещают тормозить этот процесс.

Цены на нефть вернулись в диапазон 75 долларов за баррель и в ближайшее время способны значительно укрепиться. Для этого на рынке сложился целый ряд причин. Так, три месторождения в Северном море сокращают нефтедобычу в связи с начавшимися акциями протеста работников. Второй важной причиной стала сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, где с 4 августа вступает в силу первый раунд санкций США в отношении Ирана.

Кроме того, пишет Finmarket, СМИ распространяют информацию о том, что канадское нефтедобывающее предприятие, поставлявшее в США порядка 350 тыс. баррелей в сутки из нефтеносных песков и закрытое в конце июня из-за аварии, может возобновить работу позже намеченного срока. В свою очередь Саудовская Аравия пока не восстановила поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море в полном объеме.

На этом фоне цены на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:53 мск понедельника поднялась на 1,1%, до 75,11 доллара за баррель. Сентябрьский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 2,3%, до 70,27 доллара за баррель. Утро вторника цены на нефть встречают на тех же ценовых уровнях: Brent стоит 74,99 доллара, WTI – 70,15 доллара за баррель.

Ситуация на рынке энергоресурсов крайне спекулятивная, так как на один короткий период времени навалилось много факторов влияния, считает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Тут можно выделить и окончание календарного периода (завершение июля), и предстоящее решение по ставке ФРС США (1 августа) в совокупности с данными по рынку труда, а также статистикой по динамике индекса деловой активности в производственном секторе по всему миру. Кроме того, наблюдается аномальная жара от Японии до Техаса, что сулит новые природные катаклизмы.

На текущей неделе, отмечает аналитик, будет опубликован отчет по перемещению танкеров за первый полный месяц с тех пор, как ОПЕК и ее союзник согласовали увеличение добычи в июне. То есть, под давлением всех событий рост стоимости нефти во второй половине июля можно назвать периодом фиксации прибыли по продажам от уровня в 79 долларов США за баррель. И, если в комментариях ФРС США 1 августа появится намек на неуверенность в стабильности темпов повышения ставки в 2018 году, то доллар может резко подорожать, а нефть при этом будет торговаться вблизи уровня 71 доллар за баррель Brent.

На август, по оценке Владимирова, диапазон колебания не превысит 6-7 долларов, от поддержки на уровне 71 доллара до сопротивления на уровне 77-78 долларов. В перспективе до конца года большое влияние будет оказывать монетарная политика Америки, а также амбиции США по вмешательству в ценообразование на рынке энергоресурсов. Максимальным уровнем роста на текущий год, полагают в ЦСИТ, будет отметка 88 долларов, при условии, что сформируются благоприятные условия повышения цены барреля Brent.

Котировки Brent рисуют нисходящий канал, нижняя граница которого находится примерно на отметке 70 долларов за баррель, считает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. На рынке нет твердого консенсуса по поводу того, что сокращение поставок будет способствовать росту цен, потому что, например, США второй раз в истории могут прибегнуть к продаже нефти из стратегических запасов, которые они делали еще в 70-х годах прошлого века во время кризиса. Всего планируется продать 8% стратегических запасов нефти в период с 2018 по 2025 гг., а это большой объем, около 58 млн баррелей.

Интрига, по словам аналитика, может заключаться в том, что с этими запасами что-то не так, как, например, с золотыми запасами европейских стран в США. Но пока план продажи запасов — однозначно медвежий фактор, который будет давить на нефть и способствовать дальнейшему укреплению доллара.

И это не единственный медвежий фактор. Ливии в данный момент крайне необходимо увеличить добычу нефти, чтобы предотвратить экономический кризис, поэтому она будет продавать нефть из портов, недавно захваченных силами, лояльными генералу Халифе Хафтару. А это до 0,5 млн баррелей в сутки, ощутимые для рынка объемы, и когда инвесторы увидят, что Ливия выполняет это намерение, цены начнут идти вниз. До начала гражданской войны Ливия добывала 1,6 млн баррелей в сутки и если она полноценно вернется на рынок, то это будет удар по ценам.

Ссылки на то, что некая норвежская нефтяная платформа закрылась — это очень временный сантимент для рынка, считает Алексей Антонов, потому что норвежцы люди дисциплинированные. 4 августа вступает в силу очередная порция американских санкций против Ирана, и, казалось бы, это должно толкать цены вверх, но Иран и раньше находил способы обходить запрет на экспорт нефти, например, с помощью Китая, а сейчас и подавно имеет налаженные каналы поставок, поэтому этот фактор влияния на стоимость нефти несколько переоценен.