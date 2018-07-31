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Москва, 31.07.2018

Письмо «Союза вкладчиков» вызвало жаркое обсуждение в блогосфере

«Expert Online» 2018

26 июля «Союз вкладчиков» разместил в газете «Коммерсант» открытое письмо Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой посодействовать в завершении парламентского расследования действий ЦБ в отношении банка «Югра». По мнению членов Союза вкладчиков России, принятие решения о восстановлении статуса кредитной организации и реструктурировании долга ПАО БАНК «ЮГРА» перед ГК «АСВ», составляющего практически половину всех выплат Агентства за 2017 год, позволит избежать необоснованных убытков в бюджете страны на 172,5 млрд рублей и финансовых потерь 34 700 гражданам России по непокрытым страховыми возмещениями частям вкладов.

«Мы не понимаем, почему ЦБ не может поддержать план собственников «Югры», который сэкономит государству 172 млрд рублей?» — говорит председатель Союза вкладчиков Николай Николаев. Официальных комментариев пока нет.

Тема открытого письма «Союза вкладчиков» Вячеславу Володину получила широкое распространение в блогосфере, где участники на различных ресурсах обсуждают происходящее. Так, на ресурсе banki.ru участники обсуждений гадают, пойдет ли ЦБ на урегулирование конфликта в свете сложной ситуации с бюджетом страны. Пока же вопрос судьбы открытого письма вкладчиков остается открытым.

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