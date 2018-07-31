СМИ назвали фамилии убитых в ЦАР российских журналистов

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Об этом передаёт «Дождь» со ссылкой на свои источники. По словам одного из собеседников телеканала, гибель съёмочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Уже известно, что россияне были остановлены на блокпосту. Что именно с ними произошло дальше и почему они были убиты, не уточняется.

Ранее сообщалось, что у двоих убитых были обнаружены пресс-карты газеты «Известия». Однако позже в пресс-службе редакции заявили, что сотрудников «Известий» на территории Центральной африканской республике нет.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что «по предварительной информации, в ЦАР найдены тела трёх человек, предположительно россиян».

В настоящий момент тела погибших доставлены в столицу ЦАР город Банги, передаёт «Интерфакс».