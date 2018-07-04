Депутаты одобрили законопроект, разрешающий родным посещать пациентов в реанимации

Депутаты нижней палаты российского парламента в первом чтении приняли законопроект, позволяющий родственникам пациентов посещать их в реанимации.

Согласно документу, который опубликован на сайте Госдумы, родителям, а также «иным членам семьи и иным законным представителям» позволят посещать пациента отделений реанимации и интенсивной терапии, если больному оказывается стационарная медицинская помощь.

Кроме того, в законопроекте указано, что порядок посещение определит Минздрав.

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В России родственников больных в большинстве случаев не пускают в реанимацию. Принятия соответствующего законопроекта ждали в течение многих лет. С просьбой дать людям такую возможность в ходе одной из «Прямых линий» обратился к президенту РФ Владимиру Путину известный актёр Константин Хабенский

В 2015 году петиция с требованием разрешить посещения реанимации набрала более 360 тыс. подписей. В 2017 году московский НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента выпустил памятку о правилах посещения реанимации. Однако рекомендациями воспользовались лишь несколько больниц.