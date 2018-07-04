На саммите ЕС-Украина может быть принято важное решение по «Северному потоку-2»

На предстоящем 9 июля в Брюсселе саммите ЕС-Украина могут быть приняты важные решения по проекту газопровода «Северный поток-2».

Об этом рассказал журналистам источник в Евросоюзе, знакомый с данным вопросом. При этом он не стал уточнять, что это могут быть за решения, однако подчеркнул, что на саммите ожидается обсуждение «Северного потока-2», передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Алексей Миллер – председатель правления «Газпрома» – заявил, что укладка морского участка газопровода «Северный поток-2» начнётся строго по графику. По его словам, произойдёт это уже этим летом.

В свою очередь представитель «Газпрома» Андрей Круглов подчеркнул, что компания не ожидает увеличения стоимости проекта «Северный поток-2» в связи с последними заявлениями Дании, которая пока категорически против прокладки газопровода через свои территориальные воды.

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Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации этого выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США. В Вашингтоне считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2», приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство газопровода. Их лидеры уверены, что это политический проект.