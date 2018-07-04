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Москва, 04.07.2018

Составлен рейтинг самых прозрачных рынков недвижимости в мире

«Expert Online» 2018

Россия на две строчки поднялась в мировом рейтинге прозрачности национальных рынков недвижимости. Сейчас страна занимает 38-е место, говорится в сообщении консалтинговой компании JLL. В рейтинге участвовало 100 стран, эксперты рассчитывали показатели  путем анализа 186 факторов, которые поделил на 6 групп: индикаторы доходности инвестиций, фундаментальные показатели рынка, корпоративное управление в публичных компаниях, регуляторные и юридические аспекты, процесс заключения сделок, экологическая устойчивость.

При том, что эксперты JLL  отметили  явный прогресс России в фундаментальных показателях и индикаторах инвестиционного рынка, они, тем не менее, указали на  ограниченную прозрачность нормативно-правовой системы, транзакционного процесса и проблемы в экологии. Аналитики отметили также разрыв в прозрачности рынка между столицей и регионами.

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