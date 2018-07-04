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Москва, 04.07.2018

В Минсельхозе повысили прогноз по объёму экспорта зерна

«Expert Online» 2018

Дмитрий Патрушев – глава Минсельхоза РФ – заявил, что ведомство ожидает объём экспорта зерна из России в 2018 году на уровне 45 млн тонн. Об

По его словам, без учета прошлогодних запасов экспорт составит 25 млн тонн передаёт RNS.

При этом чиновник подчеркнул, что ведомство прогнозирует рост стоимости зерна до 8,5 тыс. руб. за тонну.

Ранее сообщалось, что в начале января 2018 года аналитический центр «Совэкон» опубликовал прогноз, согласно которому Россия выйдет на второе место в мире по экспорту зерна.

При этом международный совет по зерну повысил тогда прогноз российского экспорта зерна без учета зернобобовых и продуктов переработки зерна в 2017/18 сельскохозяйственном году на 1,7 млн тонн до 44 млн тонн.

 

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