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Москва, 04.07.2018

В Польше сделали заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Матеуш Моравецкий – глава польского правительства – сделал заявление по «Северному потку-2».

По его словам, Евросоюзу не нужен российский газопровод, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что «Северный поток-2» является политическим проектом, который якобы позволит нашей стране влиять на политику стран Европы.

Ранее сообщалось, что на предстоящем 9 июля в Брюсселе саммите ЕС-Украина могут быть приняты важные решения по проекту газопровода «Северный поток-2».

Наша справка

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

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