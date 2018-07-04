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Москва, 04.07.2018

В России зафиксировано ускорение инфляции

«Expert Online» 2018

В России в период с 26 июня по 2 июля инфляция составила 0,2%. При этом потребительские цены с начала года выросли на 2%.

Об этом говорится в материалах Росстата, которые опубликованы на сайте ведомства.

Так, за прошедшую неделю куры подорожали на 1,7%, пшено – на 0,8%, свинина, сахар-песок, мука и маргарин – на 0,2-0,3%.

Есть продукты, которые стали стоить дешевле. Это куриные яйца (на 0,7%) и пастеризованное молоко — на 0,2%.

Кроме того, снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,3%: помидоры упали в цене на 9,2%, белокочанная капуста – на 8,9%, огурцы — на 8,3%. А вот цена на морковь, картофель, лук и яблоки выросли.

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