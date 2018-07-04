«У людей мало денег»: что будет с ценами на московское жилье

Бурный рост ипотеки в России не привел к росту нового строительства и цен. Главная причина этой ситуации заключается в сокращении реальных доходов россиян. Об этом говорится в аналитической статье журнала "Эксперт".

«Скорее всего, первопричина снижения динамики цен на недвижимость — низкий темп роста экономики и продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов граждан. Кроме того, на рынке недвижимости фиксируется избыток нереализованного жилья, а элитное жилье стало продаваться особенно тяжело», — объясняет президент АРБ Гарегин Тосунян.

Реальные располагаемые доходы населения падают практически непрерывно почти четыре года подряд. По данным Росстата, в мае 2018 года они упали на 9,3% по сравнению с апрелем. Спрос на жилье следует за доходами. «У людей мало денег», — кратко описывают ситуацию застройщики.

При этом спрос на московские новостройки за год вырос в полтора раза. На растущем рынке это привело бы к росту цен. Но сейчас такого не происходит, поскольку платежеспособный спрос ограничен. «Любые попытки повысить цены упираются в то, что покупатели оказываются к этому не готовы. Если бы ипотечные ставки за прошедший год не снизились, не удалось бы сохранить даже нынешний уровень цен», — отмечает руководитель аналитического центра “Индикаторы рынка недвижимости” IRN.RU» Олег Репченко.

Это подтверждается и тем, что значительная часть сделок приходится на новостройки. «Первичка» в среднем как минимум на 15–25% дешевле «вторички». Сделки же на вторичном рынке проходят в основном с квартирами, где есть большой дисконт по цене.

Объемы строительства в России за семь лет выросли более чем на 30%. В столичном регионе наблюдается рекордное предложение новостроек. Так, в Москве за три года количество лотов в продаже и их площадь выросли вдвое. Так что на рынке жилья сегодня есть колоссальный навес из непроданных новостроек. По данным компании ЦИАН, при нынешнем спросе на реализацию текущих проектов потребуется 29 месяцев, даже при условии, если новых проектов не будет. Причем у столичных девелоперов есть еще более 130 проектов, которые придерживаются, так как их появление обвалит рынок. В ситуации высокой конкуренции и большого навеса над рынком предпосылок для роста цен нет.

О том, что будет происходить на российском рынке недвижимости, когда ипотечный бум иссякнет - читайте в статье журнала "Эксперт" "Ипотека не поможет стройке".