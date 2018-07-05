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Москва, 05.07.2018

Госдума официально раскрыла размеры зарплат и пенсий депутатов

«Expert Online» 2018

Фактическая начисленная среднемесячная зарплата депутата нижней палаты российского парламента за 6 месяцев 2018 года, с учетом дней болезни, их отпусков и выплаты подоходного налога, составила 338 тыс. рублей, что в 9 раз больше средней заработанной платы по стране.

Также стала известна пенсия, которая полагается народным избранникам. Так, согласно закону «О статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», парламентарий, который отработал на своей должности не менее 5 лет, имеет право на доплату к ней.

При этом эта доплата увеличивается, если депутат отработал два созыва. Таким образом, пенсия депутата, отработавшего в Госдуме 5 лет, составляет 46 тысяч 626 рублей, 10 лет - 63 тысячи 581 рубль, что в 4,5 раза выше средней пенсии по России.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Госдумы РФ.

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