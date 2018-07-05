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Москва, 05.07.2018

Революция в сфере ЖКХ: вводится запрет на создание новых муниципальных и государственных унитарных предприятий

«Expert Online» 2018

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Кабмин рассматривает законопроект, который введёт запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий (МУП) и государственных унитарных предприятий (ГУП) в сфере ЖКХ.

Данный запрет вводится для остановки роста задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками, передаёт RNS.

Отмечается, что законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий — МУПов и ГУПов в сфере тепло- и водоснабжения.

«Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение 1,5 лет», — резюмировал Медведев.

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