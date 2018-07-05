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Москва, 05.07.2018

Российская техника не будет представлена на салоне в Фарнборо

«Expert Online» 2018
  • Российская техника не будет представлена на салоне в Фарнборо

Как пишет DW, российская техника не будет представлена на международной авиационно-космической выставке "Фарнборо-2018", которая пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля. Однако, российская делегация примет участи в авиасалоне, но без техники. В 2017 году, организатор авиасалона Society of British Aerospace Companies отказал России в праве выставлять боевые самолеты, вертолеты и технику военного назначения на салоне "Фарнборо".

Отказ в участии, британская сторона обосновала санкциями Евросоюза на сделки с оружием и военной техникой из РФ.

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