Как пишет DW, российская техника не будет представлена на международной авиационно-космической выставке "Фарнборо-2018", которая пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля. Однако, российская делегация примет участи в авиасалоне, но без техники. В 2017 году, организатор авиасалона Society of British Aerospace Companies отказал России в праве выставлять боевые самолеты, вертолеты и технику военного назначения на салоне "Фарнборо".

Отказ в участии, британская сторона обосновала санкциями Евросоюза на сделки с оружием и военной техникой из РФ.