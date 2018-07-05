О возможности закрытия важнейшего пролива, по которому уходит покупателям нефть из Персидского залива, заявил президент ИРИ Хассан Рухани, который сейчас находится в Европе и пытается спасти сделку по ядерной программе Ирана. Иранский президент считается на Западе умеренным политиком и реформатором, но после одностороннего выхода из соглашения Вашингтона он под сильным давлением иранских консерваторов во главе с аятоллой Али Хаменеи, похоже, тоже занял жесткую позицию.

Через несколько часов после громкого заявления Рухани генерал-майор Кассем Сулеймани, один из командиров Стражей Иранской революции, наиболее боеспособного подразделения иранской армии, и участник боевых действий в Сирии и Ираке, сообщил журналистам, что его подчиненные в любую минуту готовы выполнить любой приказ Рухани и Хаменеи.

Ормузский пролив считается одним из важнейших транспортных маршрутов планеты. По данным Управления по энергетической информации (EIA), по нему ежедневно проходит более 17 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. К нефти следует также добавить катарский сжиженный газ, который идет покупателям этим же путем.

Тегеран не первый раз угрожает закрыть Ормузский пролив, соединяющий Оманский и Персидский заливы. Во время так называемой Танкерной войны (1984-88) Иран тоже угрожал закрыть эту важнейшую водную артерию, по которой проходит более трети мировой нефти. Западу тогда удалось помешать Тегерану выполнить угрозу, но огромное количество танкеров и других грузовых судов оказались не у дел. Количество потопленных и поврежденных судов тогда превысило 500. В последние годы в проливе произошли несколько небольших конфликтов, главным образом, между иранскими пограничниками и американскими военными кораблями, патрулирующими Персидский залив.

ВМС Ирана, конечно, не идут ни в какое сравнение с американскими, но недооценивать их ни в коем случае нельзя. На флоте служат ок. 25 тыс. моряков. Основные силы иранских ВМС состоят из 7 фрегатов и 32 ракетных катеров, вооруженных противокорабельными ракетами дальнего радиуса действия «Нур C-802». Но в узком проливе наибольшую опасность для американских кораблей представляют даже на иранские фрегаты, а маневренные и скоростные катера береговой охраны ИРИ.

Аналитики считают, что закрытие Ормузского пролива вполне возможно. Однако они полагают, что с учетом военных сил арабских монархий Персидского залива, которые являются противниками шиитского Ирана, и западных держав полное закрытие не продлится больше месяца.

Конечно, в Тегеране тоже понимают, что силы неравны, и поэтому пытаются действовать, по крайней мере, сейчас на политическом поприще, а угрозу военного конфликта и закрытия Ормузского залива оставляют в качестве последней угрозы. Закрытие Ормузского пролива - своего рода Дамоклов меч, который, скорее всего, никогда не упадет, но который от этого не становится менее опасным.