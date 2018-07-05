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Москва, 05.07.2018

Ценами на нефть пытаются «дирижировать» из-за океана

«Expert Online» 2018

Цены на нефть сегодня 5 июля, после вчерашнего небольшого подъема опять уходят в минус. Как отметил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко в комментарии REGNUM, Трамп из-за океана «дирижирует сырьевыми площадками через свои публикации в твиттере».

«На сей раз лидер Белого дома призвал ОПЕК снизить цены на бензин. Ранее котировки колебались на истории с Саудовской Аравией и ее обещанием Трампу нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, а в целом американский президент называет картель манипулятором и ратует за снижение цен на черное золото», — рассказал изданию эксперт.

И хотя, как считает Мащенко, внимание инвесторов приковано к действиям ОПЕК, твиты Трампа все равно заставляют участников рынка нервничать. Это оказывает «хаотичное и кратковременное влияние на динамику цен».

Также участники рынка опасаются слишком резкого наращивания добычи со стороны ОПЕК, в этом случае цена на «черное золото» обещает рухнуть.

Однако, если этого не произойдет, есть риск столкнуться с дефицитом предложения. У участников рынка при этом есть сомнения в том, что ОПЕК и США смогут его компенсировать.

Мащенко полагает, что «дальнейшее сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов сыграет на руку быкам, которые снова попытаются вернуть баррель за пределы отметки $78».

 

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