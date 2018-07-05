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Москва, 05.07.2018

«В одиночку Трамп не сможет что-либо сделать»: в США боятся ослабления санкций против России

«Expert Online» 2018
  • «В одиночку Трамп не сможет что-либо сделать»: в США боятся ослабления санкций против России
AP/TASS

Президент США Дональд Трамп не сможет в одиночку отменить санкции против России, заявил в интервью РИА Новости бывший главный координатор санкционной политики госдепартамента США Дэниел Фрид.

Однако, по его словам, в интересах США снять все ограничительные меры против России в случае выполнения необходимых условий.

«Трамп не может это сделать один. Конгресс принял закон "О противодействии врагам Америки с помощью санкций" (CAATSA), который предполагает возможность наложения вето на действия президента», — сообщил Фрид, который выразил уверенность в эффективности нынешнего санкционного режима.

«Я считаю, что Россия ограничила свои цели, и Новороссия перестала существовать частично из-за санкций. Мне кажется, что Россия согласилась на договоренности в Минске из-за санкций», - продолжил эксперт, который при этом считает, что минские договоренности провалился из-за невыполнения обязательств Москвой.

Фрид уточнил, что США готовы поддержать снятие санкций в случае  выполнения минских соглашений, «даже при условии, что Крым все еще будет находиться в руках России».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума. Тогда более 98% жителей полуострова проголосовали за этот шаг. Президент России Владимир Путин заявил весной текущего года, что вопрос с Крымом «закрыт окончательно».

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