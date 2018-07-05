Курс доллара: нервозность нарастает

Курс доллара снижается в четверг на ыоне ожидания вступления в силу пошлин Вашингтона на импорт китайской продукции.

Индекс доллара торгуется в четверг у недельных минимумов - 94,463.



Евро к 8.45 МСК вырос на 0,3 процента до $1,169, укрепившись за прошедшие несколько недель вопреки беспокойству о замедлении роста экономики и политической неопределенности в Европе.

Юань торговался на отметке 6,6350 за доллар, находясь вблизи минимума 11 месяцев в 6,7344 юаня за доллар.

Как отмечает Рейтер, на биржах наблюдается нервозность, поскольку участники рынков готовились к началу полноценной торговой войны между Китаем и США. Вашингтон сообщил, что 6 июля введет пошлины на товары из Китая стоимостью $34 миллиарда, и Пекин пообещал принять ответные меры в тот же день.

Между тем министерство финансов Китая сообщило в среду, что Пекин “абсолютно точно не будет” делать первый выстрел в торговой войне с США и не станет первым вводить пошлины.

Курс доллара расчетами "завтра" на открытии четверга снизился на 7 копеек — до 63,17 рубля,

При этом российская валюта снижается к евро на фоне роста европейской валюты на международном валютном рынке форекс. Евро впервые с 21 июня поднялся выше 74 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 10.24 мск рос на 29 копеек — до 73,96 рубля (уже поднимался до 74,05 рубля), курс доллара — на 1 копейку, до 63,25 рубля.