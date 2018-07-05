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Москва, 05.07.2018

Аномальная жара в Канаде

«Expert Online» 2018
  • жара в Квебеке
DPA/TASS

жара в Квебеке

Центральная часть и восток Канады уже шестой день изнывают от жары. В среду в Монреале, крупнейшем городе провинции Квебек, население которого вместе с пригородами составляет 4 млн человек, столбики термометров поднялись до 34°. На четверг синоптики обещают повышение температуры еще на 1-2 градуса и только в пятницу, возможно, станет немного прохладнее. 

34 градуса, с одной стороны, это не такая уж и «страшная» жара, но все дело в том, что температуру искусственно повышает влажность, которая добавляет температуре по ощущениям еще несколько градусов. В среду индекс влажности был в Монреале 40, а в четверг, по прогнозам, он поднимется до 45. Это значит, что из-за влажности жара ощущалась в среду как при 40 градусах, а в четверг – как при 45 градусах. Индекс влажности в диапазоне между 40 и 45 является показателем «очень сильного дискомфорта», при котором люди должны избегать физического напряжения. Такие высокие величины указывают на повышенную опасность тепловых ударов. Не удивительно, что по городскому радио и телевидению с интервалом каждые четверть часа рекомендуют не выходить из дома без особой необходимости и дают советы, как следует вести себя при такой погоде: пить не менее 6-8 стаканов воды, не употреблять спиртного, принимать не менее раза в день прохладный душ, несколько раз охлаждать кожу влажными полотенцами и стараться поменьше двигаться.

Ко всем бедам в четверг добавился и сильный смог, который еще больше усиливает негативный эффект жары.

Власти подняли уровень опасности еще на один уровень: от «тревога» до «вмешательство». В этом тоже нет ничего удивительного, потому что последние дни служба «911» ежедневно фиксировала в среднем 1200 звонков с просьбами о срочной помощи. Это на 30% больше самых напряженных дней при нормальной погоде. Власти просят звонить в службу срочной помощи лишь в самых экстренных случаях.

Самым страшным последствием жары, охватившей восточную часть Канады, стали погибшие люди. В Монреале она унесла жизни 12 человек. По словам Дэвида Кайзера, сотрудника Департамента здравоохранения Монреаля, большинство жертв жили одни и не имели кондиционера.

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