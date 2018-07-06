Торговые войны Трампа могут спровоцировать борьбу за рынок продовольствия. Потенциальными победителями в ней могут быть немецкие свиноводы, вьетнамские прядильщики и производители сельхозпродукции из других стран.

Миллиарды, которые теряют из-за введения взаимных пошлин американские и китайские фермеры и другие производители, переходят в карманы и кошельки производителей из третьих стран. Процесс больших изменений потоков сельхозпродуктов начался уже 6 июля, когда вступили в силу американские пошлины на китайские товары, на которые Пекин уже давно приготовил зеркальный ответ.

Высокий спрос на канолу, свинину и другие продовольственные товары в Китае ввиду китайских тарифов, объявленных на продукты из Америки, могут обогатить производителей продуктов питания из других стран. Торговая война между США и КНР, официально начавшаяся в первую июльскую пятницу, сильно изменит глобальный рынок продовольственных товаров. Американские фермеры, выращивавшие десятки миллионов тонн сои и других продуктов для Поднебесной, окажутся в сильном проигрыше. Выиграть же могут производители продуктов из третьих стран, например, свиноводы из ФРГ и прядильщики из Вьетнама, пишут Financial Times. Китайские покупатели сои, к примеру, госкомпания Cofco, уже нашли замену американским фермерам в Бразилии.

Соя – один из главных ответов Пекина на американские пошлины на китайские товары. Сою частично может заменить канола, один из сортов рапса, который выращивают в Канаде и который идет на корм скоту. Пекин еще до обострения торговых отношений с США резко увеличил закупки канолы, в основном у Канады, главного в мире производителя этого растения. Так, в прошлом году экспорт канолы вырос на треть по сравнению с 2016 годом и вплотную приблизился к 4,8 млн тонн.

Китай включил в «черный» список американских товаров и продуктов, которые облагаются пошлинами с 6 июля, и кукурузу. Вашингтону теперь придется срочно разбираться с кукурузой, соей, которой китайцы в прошлом году купили 95 млн тонн(!), и другими продуктами из списка. Что касается кукурузы, то здесь сейчас резко повышается важность отношений с Мексикой, крупнейшим импортером американской кукурузы. Между тем, отношения эти и в связи с большими проблемами с договором о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA), и в связи избранием на прошлой неделе новым президентом Мексики Лопеса Обрадора, не скрывающего отрицательного отношения к северному соседу, остаются очень сложными. Пока Мехико, вводя ответные пошлины на американские товары, кукурузу в черный список не включил. Однако, если отношения между США и Мексикой при Обрадоре будут ухудшаться и мексиканцы введут пошлины и на американскую кукурузу, то у американских фермеров, а вместе с ними и у Белого дома значительно прибавится головной боли.

Тревожным звонком для Вашингтона являются данные Международного торгового центра (ITC), согласно которым Мексика в прошлом году купила у Бразилии почти 600 тыс. тонн кукурузы, в 10 (!) раз больше, чем в 2016 г. С одной стороны, бразильская кукуруза составляет всего лишь 4% от всего мексиканского импорта этой сельхозкультуры, но с другой, столь резкий рост импорта говорит о серьезных попытках Мехико ослабить свою «кукурузную» зависимость от Америки. Аналитики считают, что полностью отказаться от поставок кукурузы из США Мексике трудно, но уменьшить их на треть за счет Бразилии, Аргентины и других стран вполне возможно.

Еще один вид сельскохозяйственного экспорта США, который сильно пострадает от китайских тарифов, это хлопок. КНР является вторым импортером американского хлопка, цены на который на Чикагской бирже после обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, резко пошли вниз.

Китай попытается заменить американский хлопок австралийским, западноафриканским и бразильским. В отношении хлопка среди выигравших от торговой войны между Америкой и Китаем будет и Индия, еще один крупный производитель этой важной сельскохозяйственной культуры.

Наверняка, не останутся в накладе и прядильщики во Вьетнаме, которые покупают хлопок в США, делают из него пряжу и продают за рубеж, включая тот же Китай. Вьетнамские прядильщики уже неплохо заработали за счет маржи: цены на хлопок упали, а на пряжу остались на прежнем уровне.

Думается, не без оснований надеются на рост прибыли и немецкие свиноводы, которые в июне впервые отправили свинину в Мексику. Мехико ввел тарифы на американскую свинину, что повысило конкурентоспособность свинины из других стран, включая Германию. К Мехико, кстати, в отношении свинины присоединился и Пекин. В Китае с пятницы увеличиваются пошлины на свинину из США: по сравнению с апрелем, когда они уже выросли на 12%, они выросли 6 июля на дополнительные 25%. Это значит, что американских свиноводов ждут нелегкие времена, потому что Мексика и КНР были до сегодняшнего дня главными покупателями свинины из Америки.

Китай, напомним, является крупнейшим в мире производителем, потребителем и импортером свинины, а Германия занимает по ее экспорту второе место в мире после США.

Большие перемены ждут и рынок говядины. В явном выигрыше от китайских пошлин на американскую говядину останутся, например, австралийские фермеры. Американским животноводам, специализирующимся на говядине, должно быть особенно обидно, потому что в прошлом году они впервые за последние 14 лет прорвались на китайский рынок. После такого «подарка» от Дональда Трампа они едва ли будут голосовать за республиканцев на промежуточных выборах в ноябре.