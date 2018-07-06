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Москва, 06.07.2018

Российские власти могут пересмотреть содержание потребительской корзины

«Expert Online» 2018

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд РФ) планируют пересмотреть содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания.

В целях оздоровления нации и улучшения качества жизни ведомство собирается сократить количество круп и мучного, увеличив при этом долю фруктов, овощей и других полезных продуктов в наборе, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад министерства.

При этом, по мнению экспертов, цена минимального набора продуктов может подняться максимум на 30%.

Наша справка

Потребительская корзина – это условное понятие, ежегодно обновляемое властями. В её состав входит в список необходимых продуктов и услуг. Их среднему гражданину страны достаточно на месяц, чтобы выжить в определенном социальном статусе, при установленном росте инфляции, с учётом существующих цен.

В 2018 году цена потребительской корзины и её состав на месяц определялся и определяется местными властями. Это делается с учётом существующих экономических и общественных условий, создавшихся в регионе за прошедший год.

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